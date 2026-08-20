Ajmer Murder: प्रेम-प्रसंग के चलते मामा के बेटे ने ही की थी युवक की हत्या, ऐसे खुला राज, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार शिव कॉलोनी काचरोदा निवासी प्रीतम कुमार ने रूपनगढ़ थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसका पुत्र महेश कुमार मोटरसाइकिल से ननिहाल बकरवालिया के पास भदूण मेले में जाने के लिए घर से निकला था। 13 अगस्त की सुबह सूचना मिली कि उसका बालाजी मंदिर से पहले छापरी रोड पर एक्सीडेंट हो गया है। यह सूचना बकरवालिया निवासी सुरेश ने दी। उसे बताया गया कि बकरवालिया से घर लौटते समय रात में किसी वाहन की टक्कर से महेश की मौत हो गई।