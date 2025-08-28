Ajmer News: देशी घी का पीपा चुराने के दो आरोपी गिरफ्तार, जानिए दो घंटे में ही कैसे पकड़े गए

पुलिस ने आरोपी शाहरुख खान की मौके पर फोटो खींचकर आपराधिक रिकॉर्ड चैक करने पर उसके खिलाफ विभिन्न थाने में चार मुकदमे दर्ज मिले। पुलिस ने केकड़ी भट्टा बस्ती देवगांव गेट के बाहर निवासी शाहरुख खान व उसके साथी कर्नाटक अम्बेडकर नगर निवासी कृष्णा उपाध्याय को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। शाहरूख के खिलाफ सरवाड़ थाने में आबकारी एक्ट, केकड़ी सिटी थाने में चोरी के तीन प्रकरण दर्ज है।