Ajmer News: देशी घी का पीपा चुराने के दो आरोपी गिरफ्तार, जानिए दो घंटे में ही कैसे पकड़े गए

अजमेर में एक दुकान से घी का पीपा चुराने वाले दो शातिरों को महज दो घंटे में ही पुलिस ने दबोच लिया। जानिए पूरा मामला-

Aug 28, 2025

अजमेर। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने केसरगंज सीताराम बाजार स्थित एक दुकान से घी का पीपा चुराने वाले दो शातिरों को महज दो घंटे में दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही से चोरी का घी बरामद कर लिया। एक आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में चार प्रकरण दर्ज हैं।

थानाधिकारी विरेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि केसरगंज सीताराम बाजार स्थित रामचरण श्रीकल्याण के संचालक ओजस गोयल ने रिपोर्ट दी कि दोपहर में दो अज्ञात युवक चैनल गेट खोलकर गोदाम में रखे सामान में से एक देशी घी का पीपा उठा ले गए। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे।

केसरगंज गोल चक्कर पहुंचे तो देखा दो युवक भीड़ में घी का पीपा हाथ में लेकर भागते नजर आए। उन्हें प्रथमदृष्ट्या आपराधिक गतिविधि में संलिप्त होना प्रतीत हुआ। दोनों को रोककर पूछताछ की तो उलट-पुलट जवाब देने लगे और भागने की कोशिश की। घी के पीपे के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

Published on:

28 Aug 2025 04:27 pm

Ajmer News: देशी घी का पीपा चुराने के दो आरोपी गिरफ्तार, जानिए दो घंटे में ही कैसे पकड़े गए

