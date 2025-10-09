अजमेर में खेल फंड घोटाला: डिप्टी कमांडेंट समेत 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, जानें पूरा मामला



अदालत ने अजमेर के पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है कि सभी आरोपियों को 11 अक्टूबर को अदालत में पेश किया जाए। साथ ही अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को निर्देश दिया गया है कि अलवर गेट थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि उन्होंने इस मामले की जांच ठीक से नहीं की।