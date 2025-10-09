उदयपुर में ‘मौताणा’ विवाद पर कार्रवाई: महिला की मौत पर भड़क उठे थे पीहर पक्ष के लोग, घरों में लगाई आग, हथियार लेकर आए थे 40 लोग



सुबह 6 बजे करीब 15-20 हमलावरों का समूह, जिनका नेतृत्व महिला के पिता अमराराम कर रहे थे, लाठियां, कुल्हाड़ी और बंदूक लेकर सोमा के घर पहुंचा। हमला होते ही सोमा और उसका परिवार जंगल की ओर भाग गया, जिससे उनकी जान बच गई। इस दौरान हमलावरों ने सोमा, उसके भाइयों कुशाराम, धरमाराम, चमनाराम और भतीजे रमेश के घरों में तोड़फोड़ की, चार केलूपोश मकानों में आग लगा दी और कुछ सामान, खासकर सोलर बैटरी, चोरी कर ली।