अजमेर

Ajmer Weather Alert : जन्माष्टमी पर अजमेर में इंद्रदेव मेहरबान, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, 30-50 KMPH गति चलेगी तेज हवा

Ajmer Weather Alert : जन्माष्टमी पर अजमेर में इंद्रदेव मेहरबान हो गए हैं। अजमेर में तेज बारिश शुरू हो गई है। साथ ही मौसम विभाग ने भारी बारिश व 30-50 KMPH गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

अजमेर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 16, 2025

Ajmer Weather Alert Janmashtami Indradev is kind IMD Orange Alert Today Ajmer heavy rain 30-50 KMPH speed strong wind
अजमेर में शुरू हुई बरसात। फोटो पत्रिका

Ajmer Weather Alert : जन्माष्टमी पर अजमेर में इंद्रदेव मेहरबान हो गए हैं। अजमेर में तेज बारिश शुरू हो गई है। कई जगह पानी भर गया। साथ ही मौसम विभाग ने अभी अभी तीन घंटे में भारी बारिश व 30-50 KMPH गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मेघगर्जन, आकाशीय बिजली भी चमकने की पूरी संभावना है।

आने वाले 4-5 दिन मेघगर्जन संग हल्की मध्यम बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के नए Prediction के अनुसार राजस्थान के अजमेर संभाग में आने वाले 4-5 दिन कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। साथ अगस्त के आखिरी सप्ताह में पूरे राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोत्तरी होने की पूरी संभावना है।

अजमेर में मानसून सीजन की बारिश का कोटा 14 अगस्त तक पूरा

राजस्थान में मानसून सीजन 2025 में जुलाई माह में कुल 285 M.M. बारिश दर्ज की गई है। आंकड़ों की बात करें तो जुलाई 1956 में सर्वाधिक 308 M.M. बारिश हुई थी। इस प्रकार बीते 69 साल में राजस्थान में जुलाई माह में सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड बन गया है। राजस्थान के 33 में से 19 ऐसे जिले है जहां पूरे मानसून सीजन की बारिश का कोटा 14 अगस्त तक पूरा हो चुका है। इसमें अजमेर भी शामिल हैं।

16 Aug 2025 01:22 pm

