Ajmer Weather Alert : जन्माष्टमी पर अजमेर में इंद्रदेव मेहरबान, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, 30-50 KMPH गति चलेगी तेज हवा

राजस्थान में मानसून सीजन 2025 में जुलाई माह में कुल 285 M.M. बारिश दर्ज की गई है। आंकड़ों की बात करें तो जुलाई 1956 में सर्वाधिक 308 M.M. बारिश हुई थी। इस प्रकार बीते 69 साल में राजस्थान में जुलाई माह में सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड बन गया है। राजस्थान के 33 में से 19 ऐसे जिले है जहां पूरे मानसून सीजन की बारिश का कोटा 14 अगस्त तक पूरा हो चुका है। इसमें अजमेर भी शामिल हैं।