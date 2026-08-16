जयपुर-अजमेर-टोंक के लिए खुशखबरी: 60 घंटे में बीसलपुर बांध में आया 2.7 TMC पानी, तेजी से बढ़ रहा जलस्तर

बीसलपुर बांध अजमेर, जयपुर और टोंक सहित कई क्षेत्रों की पेयजल जरूरतों का प्रमुख स्रोत है। अगस्त में हुई पानी की इस आवक से इन क्षेत्रों के लिए जलसंकट की चिंता कुछ कम हुई है। यदि जलग्रहण क्षेत्र में बारिश का दौर आगे भी बना रहता है और त्रिवेणी सहित सहायक नदियों में बहाव जारी रहता है तो बांध का जलस्तर और ऊपर जा सकता है। हालांकि अभी बांध पूर्ण भराव स्तर से नीचे है, इसलिए आगामी दिनों की बारिश पर जलस्तर की दिशा तय होगी।