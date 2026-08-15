Ajmer News: पुष्कर में पत्नी से श्मशान जाने को बोलकर निकला पति, नाड़ी में मिला शव

अजमेर। पुष्कर क्षेत्र में शनिवार को पानी से भरी नाड़ी में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। तिलोरा गांव के पास हुई इस घटना में 35 वर्षीय भागचंद बागरिया की मौत हो गई। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने शव को पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। मौत के वास्तविक कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होने की बात पुलिस ने कही है।