Ajmer Rape: वंदे भारत ट्रेन में काम करने वाली युवती से बलात्कार, निजी फोटो-वीडियो ग्रुप में डाले, नौकरी छुड़वाने की धमकी दी

पीड़िता के अनुसार युवक ने इन फोटो-वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दबाव बनाकर अजमेर की एक होटल में बुलाया और वहां बलात्कार किया। युवती का कहना है कि आरोपी लगातार उसे धमकाता रहा, पैसे ऐंठता रहा और कुछ वीडियो एक ग्रुप में भी भेज दिए। शिकायत के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी युवक ने उसे नौकरी से निकलवाने की धमकी भी दी।