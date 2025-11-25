Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Ajmer Rape: वंदे भारत ट्रेन में काम करने वाली युवती से बलात्कार, निजी फोटो-वीडियो ग्रुप में डाले, नौकरी छुड़वाने की धमकी दी

वंदे भारत ट्रेन में काम करने वाली एक युवती ने यूपी के युवक पर होटल में बुलाकर बलात्कार करने और उसके निजी फोटो-वीडियो सोशल ग्रुप में फैलाने का आरोप लगाया है।

अजमेर

image

Rakesh Mishra

Nov 25, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर

Rape in Ajmer अजमेर। वंदे भारत ट्रेन में कार्यरत एक युवती ने युवक पर अजमेर की होटल में बलात्कार करने और उसकी निजी तस्वीरें व वीडियो सोशल ग्रुप में फैलाने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। युवती का कहना है कि आरोपी जनवरी से लगातार उसे धमकाकर पैसों की वसूली कर रहा था।

थानाधिकारी धरमवीर सिंह ने बताया कि पीड़िता की ओर से युवक के खिलाफ बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और रुपए हड़पने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

युवक ने लिया था मोबाइल

पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि वह वंदे भारत ट्रेन में नौकरी करती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात यूपी के एक युवक से हुई थी। युवक ने मोबाइल बंद होने का बहाना देकर उसका फोन लिया था। उसने फोन में मौजूद उसके बॉयफ्रेंड के साथ के निजी फोटो और वीडियो अपने पास ट्रांसफर कर लिए।

मामला दर्ज, जांच शुरू

पीड़िता के अनुसार युवक ने इन फोटो-वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दबाव बनाकर अजमेर की एक होटल में बुलाया और वहां बलात्कार किया। युवती का कहना है कि आरोपी लगातार उसे धमकाता रहा, पैसे ऐंठता रहा और कुछ वीडियो एक ग्रुप में भी भेज दिए। शिकायत के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी युवक ने उसे नौकरी से निकलवाने की धमकी भी दी।

घरेलू कलह का बदला पैटर्न: पति या पत्नी के अफेयर के कारण टूट रहे रिश्ते, निजी पलों के लीक होने के केस भी सामने आए
अजमेर
Rich Boyfriend Unique Love Story Girlfriend painful post My boyfriend deserves better viral on internet

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer Rape: वंदे भारत ट्रेन में काम करने वाली युवती से बलात्कार, निजी फोटो-वीडियो ग्रुप में डाले, नौकरी छुड़वाने की धमकी दी

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

