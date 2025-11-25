Ajmer Rape: वंदे भारत ट्रेन में काम करने वाली युवती से बलात्कार, निजी फोटो-वीडियो ग्रुप में डाले, नौकरी छुड़वाने की धमकी दी

प्रतीकात्मक तस्वीर
Rape in Ajmer अजमेर। वंदे भारत ट्रेन में कार्यरत एक युवती ने युवक पर अजमेर की होटल में बलात्कार करने और उसकी निजी तस्वीरें व वीडियो सोशल ग्रुप में फैलाने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। युवती का कहना है कि आरोपी जनवरी से लगातार उसे धमकाकर पैसों की वसूली कर रहा था।
थानाधिकारी धरमवीर सिंह ने बताया कि पीड़िता की ओर से युवक के खिलाफ बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और रुपए हड़पने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि वह वंदे भारत ट्रेन में नौकरी करती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात यूपी के एक युवक से हुई थी। युवक ने मोबाइल बंद होने का बहाना देकर उसका फोन लिया था। उसने फोन में मौजूद उसके बॉयफ्रेंड के साथ के निजी फोटो और वीडियो अपने पास ट्रांसफर कर लिए।
पीड़िता के अनुसार युवक ने इन फोटो-वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दबाव बनाकर अजमेर की एक होटल में बुलाया और वहां बलात्कार किया। युवती का कहना है कि आरोपी लगातार उसे धमकाता रहा, पैसे ऐंठता रहा और कुछ वीडियो एक ग्रुप में भी भेज दिए। शिकायत के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी युवक ने उसे नौकरी से निकलवाने की धमकी भी दी।
