​​​​​RPSC SI Exam: 4.72 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, कड़ी सुरक्षा के बाद मिला प्रवेश

हिंदी विषय के पेपर में राज्य में अजमेर में 11215 अभ्यर्थी उपस्थित और 8985 अनुपस्थित रहे। यहां सबसे कम 55.52 प्रतिशत उपस्थिति रही। धौलपुर में सर्वाधिक 3270 अभ्यर्थी उपस्थित और 1157 अनुपस्थित रहे। कुल उपस्थिति 73.86 प्रतिशत रही। इसी तरह जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के पेपर में अजमेर में 11136 अभ्यर्थी उपस्थित और 9064 अनुपस्थित रहे। यहां कुल उपस्थिति 55.13 प्रतिशत रही। इसी तरह धौलपुर में 3261 अभ्यर्थी उपस्थित, 1166 अनुपस्थित रहे। यहां कुल उपस्थिति 73.66 प्रतिशत रही।