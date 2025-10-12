राजस्थान के इस सरकारी अस्पताल में गलत जगह छूने पर भड़की महिला रेजीडेंट, आत्मरक्षा में मारे थप्पड़

लिखित शिकायत देते हुए (फोटो- पत्रिका)
Ajmer News: अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में शनिवार को एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्मरक्षा में एक व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। जानकारी के अनुसार, संबंधित व्यक्ति ने महिला डॉक्टर को गलत जगह छुआ, जिस पर वह भड़क गई और उसने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए उसे थप्पड़ मार दिया।
बता दें कि घटना के बाद अस्पताल में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति संभाली। वहीं, आरोपी व्यक्ति ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए मौके से चले जाने की बात कही गई है।
जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. अनिल सामरिया ने बताया कि घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि महिला रेजिडेंट ने आत्मरक्षा में थप्पड़ मारा था।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि संबंधित व्यक्ति ने गलती स्वीकार की और गार्ड के समक्ष माफी मांगकर वहां से चला गया। अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे ने कहा कि पीड़ित महिला रेजिडेंट और इंटर्न चिकित्सकों ने भी लिखित शिकायत देकर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
फिलहाल, अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
