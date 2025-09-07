Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

RPSC : वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 आज से शुरू, परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

RPSC : राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की वरिष्ठ अध्यापक (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2024 आज से शुरू। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है।

अजमेर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 07, 2025

RPSC Update Senior Teacher Competitive Exam 2024 Starts tight security arrangements at exam centers
Play video
फाइल फोटो पत्रिका

RPSC : राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा-2024 की शुरुआत रविवार से होगी। परीक्षा के लिए प्रदेशभर में 1101 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें ग्रुप-ए के सामान्य ज्ञान विषय और सामाजिक विज्ञान के पेपर में 3 लाख 59 हजार 786 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने बरसात को देखते हुए अभ्यर्थियों को 9 बजे तक केंद्रों में प्रवेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा।

जिला कलक्टर कार्यालयों में कंट्रोल रूम स्थापित

सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 2129 पदों पर भर्ती के लिए 8 विषयों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप-ए में सामाजिक विज्ञान, ग्रुप-बी में हिंदी, गुप-सी में विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू तथा ग्रुप-डी के अन्तर्गत गणित, अंग्रेजी एवं पंजाबी विषयों की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। चारों ग्रुप में सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 11.40 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। आयोग सहित जिला कलक्टर कार्यालयों में कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं।

जयपुर में 2 परीक्षा केंद्र बदले गए

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 अंतर्गत आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए जयपुर जिला मुख्यालय स्थित दो परीक्षा केंद्र में संशोधन किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सहायक सचिव दयाकर शर्मा ने बताया कि दिनांक 7 सितंबर एवं 8 सितंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र (16-0842) सन्फलोवर एकेडमी, नांगल मोड़, कुंडा, आमेर से परिवर्तित कर परीक्षा केन्द्र (16-0847) श्री बालाजी शिक्षा मंदिर सीनियर सेकंडरी स्कूल, पीली की तलाई, आमेर, जयपुर निर्धारित किया गया है।

समय से परीक्षा केन्द्र पर उपस्थिति हों

आगामी दिनों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जाहिर की हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों से अपील की जाती है कि वे समय रहते परीक्षा केन्द्र पर उपस्थिति हों। नियमानुसार परीक्षा शुरू होने के एक घंटे पहले परीक्षा केन्द्र के द्वारा बंद कर दिए जाएंगे। उसके पश्चात किसी भी स्थिति में अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

Published on:

07 Sept 2025 01:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / RPSC : वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 आज से शुरू, परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

