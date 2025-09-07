RPSC : वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 आज से शुरू, परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 अंतर्गत आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए जयपुर जिला मुख्यालय स्थित दो परीक्षा केंद्र में संशोधन किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सहायक सचिव दयाकर शर्मा ने बताया कि दिनांक 7 सितंबर एवं 8 सितंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र (16-0842) सन्फलोवर एकेडमी, नांगल मोड़, कुंडा, आमेर से परिवर्तित कर परीक्षा केन्द्र (16-0847) श्री बालाजी शिक्षा मंदिर सीनियर सेकंडरी स्कूल, पीली की तलाई, आमेर, जयपुर निर्धारित किया गया है।