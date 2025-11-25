Ajmer Crime: किराए के मकानों में पत्नी की तरह रखा, शादी का झांसा देकर देहशोषण, फिर धमकियां और मारपीट

प्रतीकात्मक तस्वीर
अजमेर। शादी का भरोसा दिलाकर चार साल तक साथ रखने और शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने क्रिश्चियन गंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोप है कि आरोपी न केवल उसे अलग-अलग किराए के मकानों में पत्नी की हैसियत से रखता रहा, बल्कि शादी का दबाव डालने पर जान से मारने की धमकियां देने के साथ बेरहमी से मारपीट भी करता था।
पुलिस के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि उसकी पहचान चार साल पहले केकड़ी, छोटा उनियारा निवासी भेरूलाल कामड़ से तब हुई, जब वह घरों में खाना बनाने का काम करती थी। आरोपी ने नजदीकियां बढ़ाते हुए शादी का प्रस्ताव दिया और उसे फॉयसागर रोड स्थित एक किराए के मकान में रख लिया।
आरोपी ने पीड़िता को पत्नी की तरह अपने पास रखते हुए शारीरिक संबंध भी बनाए। जब भी वह शादी की बात करती, आरोपी कहता कि समय आने पर शादी करेगा। इसके बाद वह उसे अरावली फ्लैट, रीजनल कॉलेज चौपाटी के पास और लोहागल वाटिका में अलग-अलग किराए के कमरों में ले जाकर रखता रहा।
पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने इस दौरान उसकी कई आपत्तिजनक फोटो ली। अब वह किसी और से शादी करने की बात कहकर धमकी दे रहा है कि फोटो वायरल कर बदनाम कर देगा। उसने पीड़िता से कई खाली कागजों पर हस्ताक्षर भी करवा लिए, जबकि वह पढ़ना-लिखना नहीं जानती।
पीड़िता ने बताया कि गत 6 नवंबर को आरोपी लोहागल स्थित उसके कमरे पर आया और मारपीट की। साथ ही धमकी दी कि पुलिस में शिकायत की तो जान से मार देगा। डरी सहमी पीड़िता ने एसपी से गुहार लगाई। एसपी के आदेश पर क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
