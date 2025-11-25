Ajmer Crime: किराए के मकानों में पत्नी की तरह रखा, शादी का झांसा देकर देहशोषण, फिर धमकियां और मारपीट

अजमेर। शादी का भरोसा दिलाकर चार साल तक साथ रखने और शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने क्रिश्चियन गंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोप है कि आरोपी न केवल उसे अलग-अलग किराए के मकानों में पत्नी की हैसियत से रखता रहा, बल्कि शादी का दबाव डालने पर जान से मारने की धमकियां देने के साथ बेरहमी से मारपीट भी करता था।