Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer Crime: किराए के मकानों में पत्नी की तरह रखा, शादी का झांसा देकर देहशोषण, फिर धमकियां और मारपीट

अजमेर में एक महिला ने चार साल तक शादी का भरोसा देकर साथ रखने और शारीरिक शोषण करने वाले युवक के खिलाफ क्रिश्चियन गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Rakesh Mishra

Nov 25, 2025

rape in Ajmer

प्रतीकात्मक तस्वीर

अजमेर। शादी का भरोसा दिलाकर चार साल तक साथ रखने और शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने क्रिश्चियन गंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोप है कि आरोपी न केवल उसे अलग-अलग किराए के मकानों में पत्नी की हैसियत से रखता रहा, बल्कि शादी का दबाव डालने पर जान से मारने की धमकियां देने के साथ बेरहमी से मारपीट भी करता था।

पुलिस के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि उसकी पहचान चार साल पहले केकड़ी, छोटा उनियारा निवासी भेरूलाल कामड़ से तब हुई, जब वह घरों में खाना बनाने का काम करती थी। आरोपी ने नजदीकियां बढ़ाते हुए शादी का प्रस्ताव दिया और उसे फॉयसागर रोड स्थित एक किराए के मकान में रख लिया।

शादी की बात टालता रहा

आरोपी ने पीड़िता को पत्नी की तरह अपने पास रखते हुए शारीरिक संबंध भी बनाए। जब भी वह शादी की बात करती, आरोपी कहता कि समय आने पर शादी करेगा। इसके बाद वह उसे अरावली फ्लैट, रीजनल कॉलेज चौपाटी के पास और लोहागल वाटिका में अलग-अलग किराए के कमरों में ले जाकर रखता रहा।

फोटो वायरल करने की धमकी

पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने इस दौरान उसकी कई आपत्तिजनक फोटो ली। अब वह किसी और से शादी करने की बात कहकर धमकी दे रहा है कि फोटो वायरल कर बदनाम कर देगा। उसने पीड़िता से कई खाली कागजों पर हस्ताक्षर भी करवा लिए, जबकि वह पढ़ना-लिखना नहीं जानती।

यह वीडियो भी देखें

मारपीट और जान से मारने की धमकी

पीड़िता ने बताया कि गत 6 नवंबर को आरोपी लोहागल स्थित उसके कमरे पर आया और मारपीट की। साथ ही धमकी दी कि पुलिस में शिकायत की तो जान से मार देगा। डरी सहमी पीड़िता ने एसपी से गुहार लगाई। एसपी के आदेश पर क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

होटलकर्मी ने महिला को बेहोश करके किया रेप, अश्लील वीडियो बनाकर करने लगा ये डिमांड, भीलवाड़ा से आई थी अजमेर
अजमेर
obscene video call

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 07:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer Crime: किराए के मकानों में पत्नी की तरह रखा, शादी का झांसा देकर देहशोषण, फिर धमकियां और मारपीट

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ajmer Rape: वंदे भारत ट्रेन में काम करने वाली युवती से बलात्कार, निजी फोटो-वीडियो ग्रुप में डाले, नौकरी छुड़वाने की धमकी दी

Rape, rape in Ajmer, blackmailing, blackmailing in Ajmer, blackmailing of girl, rape in Rajasthan, Ajmer rape news
अजमेर

राजस्थान के इस जिले के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 4700 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल संकट होगा दूर

CM-Bhajanlal-Bisalpur-Dam.webp
अजमेर

अजमेर के सबसे बड़े हॉस्पिटल JLN की 4 मंजिला इमारत में आग की सूचना से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची टीम, निकला मॉकड्रिल डेमो

Fire Mock-drill in JLN hospital
अजमेर

Rajasthan: भजनलाल सरकार के मंत्री का बड़ा बयान, राजस्थान में अब इन लोगों के घरों पर चलेगा बुलडोजर

Rajasthan-Bulldozer-action-2
अजमेर

घरेलू कलह का बदला पैटर्न: पति या पत्नी के अफेयर के कारण टूट रहे रिश्ते, निजी पलों के लीक होने के केस भी सामने आए

Rich Boyfriend Unique Love Story Girlfriend painful post My boyfriend deserves better viral on internet
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.