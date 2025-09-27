Big Breaking: थार में सवार थे 3 लड़की और 2 लड़के; स्पीड 100 के पार….पांचों की दर्दनाक मौत

बताया जा रहा है कि अलीगढ़ नंबर की थार तेज रफ्तार में थी। जिसमें बैठा चालक अचानक गाड़ी से कंट्रोल खो बैठा। करीब 100 की स्पीड में चल रही थार में 3 लड़की और 2 लड़के सवार थे। गाड़ी अचानक डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे में पांचों की दर्दनाक मौत हो गई।