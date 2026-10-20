अलवर पंचायत चुनाव: 22 और 24 अक्टूबर को 6 पंचायत समितियों में वोटिंग, 5.57 लाख वोटर चुनेंगे प्रतिनिधि

प्रशासन ने चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। मतदान दलों को आवश्यक निर्देश और सामग्री देकर रवाना किया जाएगा, ताकि निर्धारित समय पर वोटिंग शुरू हो सके। अब पहले चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के बाद 24 अक्टूबर को गांवों में सरपंच और पंच चुनने के लिए मतदान होगा।