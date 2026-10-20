अलवर पंचायत चुनाव: 22 और 24 अक्टूबर को 6 पंचायत समितियों में वोटिंग, 5.57 लाख वोटर चुनेंगे प्रतिनिधि

अलवर पंचायत चुनाव (फोटो - पत्रिका)
पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव (Panchayat Elections 2026) को लेकर जिले में चुनावी हलचल तेज हो गई है। प्रशासन ने पहले चरण के मतदान (First Phase Polling) के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (District Election Officer) डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि पहले चरण में कठूमर, रैणी, गोविंदगढ़, खेड़ली-सौंखर, रामगढ़ और मुबारिकपुर पंचायत समितियों में मतदान कराया जाएगा।
इन छह पंचायत समितियों में जिला परिषद सदस्य (Zila Parishad Member) और पंचायत समिति सदस्य (Panchayat Samiti Member) के 112 वार्डों के लिए 22 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इसके बाद 24 अक्टूबर को सरपंच और पंच पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। दोनों दिन वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा।
पहले चरण में कुल 5,57,259 मतदाता (Voters) अपने मताधिकार (Voting Rights) का इस्तेमाल करेंगे। इनमें सबसे ज्यादा मतदाता रैणी पंचायत समिति में हैं। यहां 1,46,318 लोग वोट डाल सकेंगे। कठूमर में 1,20,877 मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे।
अन्य पंचायत समितियों में मतदाताओं की संख्या इस प्रकार है:
इन आंकड़ों के आधार पर छह पंचायत समितियों में मतदाता अपने क्षेत्र के जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में हिस्सा लेंगे। प्रशासन का जोर मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने पर है।
मतदान (Voting) से एक दिन पहले यानी 21 अक्टूबर को पोलिंग पार्टियों (Polling Parties) को रवाना किया जाएगा। जिला मुख्यालय स्थित बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय (Babu Shobharam Government Arts College) परिसर में मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण (Final Training) दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें मतदान सामग्री देकर संबंधित केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 7:30 बजे खेड़ली-सौंखर, कठूमर और रैणी पंचायत समितियों के मतदान दलों को सामग्री वितरित कर रवाना किया जाएगा। इसके बाद सुबह 11:30 बजे से गोविंदगढ़, रामगढ़ और मुबारिकपुर पंचायत समितियों के दलों को भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी।
प्रशासन ने चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। मतदान दलों को आवश्यक निर्देश और सामग्री देकर रवाना किया जाएगा, ताकि निर्धारित समय पर वोटिंग शुरू हो सके। अब पहले चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के बाद 24 अक्टूबर को गांवों में सरपंच और पंच चुनने के लिए मतदान होगा।
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