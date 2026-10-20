Alwar Ravan Dahan: दशहरा मैदान में जलेगा 65 फीट का रावण, रिमोट से होगा दहन

बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी का पर्व आज उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर शहर के अलग-अलग गली-मोहल्लों में रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा। वहीं, अलवर शहर के दशहरा मैदान में पुरुषार्थी समिति की ओर से विशेष समारोह आयोजित होगा। आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले मैदान में स्थापित कर दिए गए हैं।