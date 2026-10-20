20 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Alwar: अलवर में यहां होता था रावण दहन, महाराजा जयसिंह चलाते थे तीर

अलवर में दशहरे का पर्व कभी शाही अंदाज में मनाया जाता था। उस समय रावण दहन के लिए बड़े पुतले बनाने के बजाय भगवान राम की प्रतीकात्मक सेना का विशाल जुलूस निकाला जाता था। महाराजा जयसिंह खुद इस आयोजन में शामिल होते और मंगलासर मैदान में तीर चलाकर रावण का वध करते थे।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 20, 2026

alwar dussehra

महाराजा सवाई तेज़ सिंह दशहरा पर्व पर सिटी पैलेस से हाथी पर सवार होकर रावण दहन के लिए जाते हुए

आज दशहरे पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के बड़े-बड़े पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन अलवर में रियासत काल के दौरान दशहरा मनाने का तरीका अलग था। उस समय इस पर्व पर शाही लश्कर का जुलूस निकाला जाता था। इसकी खास बात यह थी कि महाराजा जयसिंह खुद भगवान राम के स्वरूप में रावण का वध करने पहुंचते थे। इस आयोजन का मुख्य केंद्र मंगलासर मैदान हुआ करता था।

पूर्व राज परिवार के निजी सचिव नरेंद्र सिंह के अनुसार, महाराजा जयसिंह दशहरे के दिन भव्य शाही सवारी के साथ शहर में निकलते थे। इस दौरान इंद्र विमान नाम के शाही रथ का भी उल्लेख मिलता है। रियासतकाल में रावण के पुतले की ऊंचाई बढ़ाने की परंपरा आज जैसी नहीं थी। इसके बजाय भगवान राम की प्रतीकात्मक सेना यानी लश्कर का जुलूस भव्य और विशाल बनाया जाता था।

शहर महल से मंगलासर मैदान तक निकलता था लश्कर

महाराजा जयसिंह की सवारी शहर महल से शुरू होती थी। जुलूस सर्राफा बाजार और बजाजा बाजार के लाल दरवाजे से होते हुए गणेश मंदिर वाले रास्ते से मंगलासर की ओर पहुंचता था। इस शाही लश्कर में पैदल सैनिक, घुड़सवार और तोपखाना भी शामिल रहते थे। हाथी पर सवार महाराजा की इस सवारी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटती थी।

मंगलासर मैदान में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले लगाए जाते थे। रावण दहन से पहले एक खास परंपरा निभाई जाती थी। दो घुड़सवार रावण के पुतले के पास पहुंचकर उसे समझाते थे कि वह भगवान राम की बात मान ले और माता सीता को वापस कर दे।

रावण के इनकार के बाद महाराजा चलाते थे तीर

परंपरा के अनुसार, घुड़सवारों के समझाने पर रावण का पुतला इनकार में गर्दन हिलाता था। इसके बाद दोनों घुड़सवार वापस आकर महाराजा को बताते थे कि रावण मानने को तैयार नहीं है। फिर महाराजा जयसिंह तीर चलाकर रावण के पुतले का दहन करते थे। महाराजा जयसिंह भगवान राम के भक्त थे और इस आयोजन के दौरान भगवान राम के स्वरूप में रहते थे।

दशहरे के बाद होता था विशेष भोज

रावण दहन के बाद अलवर शहर महल में विशेष भोज का आयोजन किया जाता था। इसमें राज परिवार के सदस्यों के साथ जागीरदार और अन्य खास लोग शामिल होते थे। वहीं, जनाना महल में भी गणमान्य महिलाएं पहुंचकर दशहरे की शुभकामनाएं देती थीं।

अलवर की यह शाही परंपरा बताती है कि पहले दशहरा केवल पुतला दहन का आयोजन नहीं था, बल्कि इसमें धार्मिक आस्था, शाही सवारी और शहर की सांस्कृतिक परंपराओं का भी खास स्थान था।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Oct 2026 12:04 pm

Published on:

20 Oct 2026 12:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: अलवर में यहां होता था रावण दहन, महाराजा जयसिंह चलाते थे तीर

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: मासूम बच्चों की हत्या और मां का शव मिलने के मामले में आया नया मोड़, पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग

Dantia Village Case
अलवर

Alwar: अलवर पंचायत चुनाव में 141 ने नाम वापस लिए, अब 451 उम्मीदवार मैदान में

alwar panchayat chunav
अलवर

Alwar: राजस्थान पत्रिका और विमल इलायची के डांडिया महारास में उमड़ा पूरा शहर

alwar dandiya maharas 2026
अलवर

Alwar News: 5 महीने की गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत, डेढ़ साल से लिव-इन में रह रही थी; पार्टनर पर हत्या का आरोप

Kumkum
अलवर

अलवर पंचायत चुनाव: कांग्रेस का भाजपा पर हमला, जूली और जितेंद्र सिंह ने उठाए गांवों के मुद्दे

alwar panchayat election
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.