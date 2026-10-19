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अलवर पंचायत चुनाव: कांग्रेस का भाजपा पर हमला, जूली और जितेंद्र सिंह ने उठाए गांवों के मुद्दे

अलवर में पंचायती राज चुनाव के बीच कांग्रेस ने जनसभाओं के जरिए भाजपा सरकार को गांवों की समस्याओं पर घेरा। सोमवार को अलवर में रामगढ के बगड़ तिराहे पर कांग्रेस की जनसभा हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मनरेगा, किसान, बिजली-पानी, रोजगार और कानून-व्यवस्था के मुद्दे उठाए।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Oct 19, 2026

alwar panchayat election

कांग्रेस की जनसभा (फोटो - पत्रिका)

पंचायती राज चुनाव के बीच कांग्रेस की जनसभाओं में ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं प्रमुखता से उठाई गईं। सोमवार को अलवर में रामगढ के बगड़ तिराहे पर कांग्रेस की जनसभा हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास का आकलन केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि लोगों को मिल रही सुविधाओं के आधार पर होना चाहिए।

जनसभाओं में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान की अपील की। साथ ही कार्यकर्ताओं से गांवों और ढाणियों तक पहुंचकर स्थानीय समस्याओं को उठाने और संगठन के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया।

किसान, बिजली-पानी और रोजगार के मुद्दे उठाए

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति, पेयजल, सड़कों, शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने किसानों को खाद, बिजली और उचित बीज उपलब्ध कराने के साथ फसल खराबे का मुआवजा और समर्थन मूल्य पर उपज की खरीद जैसे मुद्दे उठाए।

कांग्रेस नेताओं ने युवाओं के रोजगार और गरीब परिवारों को मिलने वाली सहायता पर भी सवाल किए। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बुनियादी समस्याएं अब भी बनी हुई हैं। नेताओं ने सरकार से इन मुद्दों पर जवाबदेही तय करने की मांग की।

मनरेगा भुगतान में देरी का मुद्दा उठाया

जनसभाओं में मनरेगा के भुगतान में कथित देरी का मुद्दा भी उठाया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए रोजगार के अवसर और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भुगतान और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परेशानियों के कारण ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

नेताओं ने कहा कि पंचायत चुनाव में गांवों की समस्याएं और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अहम मुद्दे हैं। उन्होंने ग्रामीण मतदाताओं से इन विषयों पर विचार करके अपना फैसला लेने की अपील की।

मोदी के ट्वीट पर भी टीकाराम जूली ने कसा तंज

जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान में भाजपा की प्रचंड जीत संबंधी ट्वीट पर भी टीकाराम जूली ने टिप्पणी की। उन्होंने वोटों की संख्या और जीत के दावों को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने पंचायत समिति और जिला परिषद, दोनों स्तरों पर पार्टी प्रत्याशियों के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांवों में संपर्क बढ़ाने और ग्रामीण समस्याओं को चुनावी चर्चा का हिस्सा बनाने को कहा। साथ ही मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करने की अपील भी की।

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Updated on:

19 Oct 2026 03:26 pm

Published on:

19 Oct 2026 03:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर पंचायत चुनाव: कांग्रेस का भाजपा पर हमला, जूली और जितेंद्र सिंह ने उठाए गांवों के मुद्दे

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