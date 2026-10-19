अलवर पंचायत चुनाव: कांग्रेस का भाजपा पर हमला, जूली और जितेंद्र सिंह ने उठाए गांवों के मुद्दे

जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान में भाजपा की प्रचंड जीत संबंधी ट्वीट पर भी टीकाराम जूली ने टिप्पणी की। उन्होंने वोटों की संख्या और जीत के दावों को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने पंचायत समिति और जिला परिषद, दोनों स्तरों पर पार्टी प्रत्याशियों के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांवों में संपर्क बढ़ाने और ग्रामीण समस्याओं को चुनावी चर्चा का हिस्सा बनाने को कहा। साथ ही मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करने की अपील भी की।