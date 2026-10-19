नीमराणा पंचायत चुनाव: नामांकन शुरू, 23 अक्टूबर तक भर सकेंगे फॉर्म

पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया संपन्न कराने की तैयारी की है। नामांकन से लेकर आगे के चुनावी चरणों तक जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं, नामांकन शुरू होने के साथ ही क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर चुनावी चर्चाएं भी तेज होने की संभावना है। आने वाले दिनों में नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या और नाम वापसी के बाद बनने वाले चुनावी समीकरणों पर सभी की नजर रहेगी।