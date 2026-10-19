नीमराणा पंचायत चुनाव: नामांकन शुरू, 23 अक्टूबर तक भर सकेंगे फॉर्म

नीमराणा पंचायत चुनाव (फोटो - पत्रिका)
नीमराणा में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के तहत पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार से शुरू हुई यह प्रक्रिया 23 अक्टूबर तक चलेगी। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार नीमराणा उपखंड कार्यालय में अपने नामांकन पत्र जमा करा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारी कुलदीप सिंह शेखावत की देखरेख में संचालित की जा रही है।
नामांकन शुरू होने के साथ ही क्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे प्रत्याशी नामांकन पत्र जमा कराने के लिए उपखंड कार्यालय पहुंच रहे हैं। पहले दिन सुबह 11 बजे से ही प्रत्याशियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों में उत्साह दिखाई दिया।
नीमराणा क्षेत्र की 40 ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पंचायत चुनाव में पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए प्रत्याशियों के नामांकन के साथ चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। नामांकन की अंतिम तारीख के बाद आगे की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।
प्रशासन का ध्यान चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने पर है। इसके लिए उपखंड कार्यालय में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को परेशानी नहीं हो और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन जमा किए जा सकें।
नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्याशियों को नाम वापस लेने का मौका मिलेगा। जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने पर यह स्पष्ट हो सकेगा कि किस पद के लिए कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहेंगे।
नामांकन पत्रों की जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि उम्मीदवारों की ओर से जमा कराए गए दस्तावेज और आवेदन निर्धारित नियमों के अनुरूप हैं या नहीं। इसके बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची सामने आएगी।
पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया संपन्न कराने की तैयारी की है। नामांकन से लेकर आगे के चुनावी चरणों तक जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं, नामांकन शुरू होने के साथ ही क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर चुनावी चर्चाएं भी तेज होने की संभावना है। आने वाले दिनों में नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या और नाम वापसी के बाद बनने वाले चुनावी समीकरणों पर सभी की नजर रहेगी।
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