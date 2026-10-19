19 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

नीमराणा पंचायत चुनाव: नामांकन शुरू, 23 अक्टूबर तक भर सकेंगे फॉर्म

अलवर जिले के नीमराणा क्षेत्र में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण को लेकर हलचल तेज हो गई है। पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। इच्छुक प्रत्याशी 23 अक्टूबर तक आवेदन जमा करा सकेंगे। नामांकन के पहले दिन उपखंड कार्यालय में प्रत्याशियों की आवाजाही देखने को मिली।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 19, 2026

neemrana panchayat election

नीमराणा पंचायत चुनाव (फोटो - पत्रिका)

नीमराणा में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के तहत पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार से शुरू हुई यह प्रक्रिया 23 अक्टूबर तक चलेगी। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार नीमराणा उपखंड कार्यालय में अपने नामांकन पत्र जमा करा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारी कुलदीप सिंह शेखावत की देखरेख में संचालित की जा रही है।

नामांकन शुरू होने के साथ ही क्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे प्रत्याशी नामांकन पत्र जमा कराने के लिए उपखंड कार्यालय पहुंच रहे हैं। पहले दिन सुबह 11 बजे से ही प्रत्याशियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों में उत्साह दिखाई दिया।

40 ग्राम पंचायतों में चुनाव की तैयारियां पूरी

नीमराणा क्षेत्र की 40 ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पंचायत चुनाव में पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए प्रत्याशियों के नामांकन के साथ चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। नामांकन की अंतिम तारीख के बाद आगे की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।

प्रशासन का ध्यान चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने पर है। इसके लिए उपखंड कार्यालय में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को परेशानी नहीं हो और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन जमा किए जा सकें।

जांच और नाम वापसी के बाद साफ होगी तस्वीर

नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्याशियों को नाम वापस लेने का मौका मिलेगा। जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने पर यह स्पष्ट हो सकेगा कि किस पद के लिए कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहेंगे।

नामांकन पत्रों की जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि उम्मीदवारों की ओर से जमा कराए गए दस्तावेज और आवेदन निर्धारित नियमों के अनुरूप हैं या नहीं। इसके बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची सामने आएगी।

शांतिपूर्ण चुनाव कराने पर प्रशासन का जोर

पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया संपन्न कराने की तैयारी की है। नामांकन से लेकर आगे के चुनावी चरणों तक जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं, नामांकन शुरू होने के साथ ही क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर चुनावी चर्चाएं भी तेज होने की संभावना है। आने वाले दिनों में नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या और नाम वापसी के बाद बनने वाले चुनावी समीकरणों पर सभी की नजर रहेगी।

दिवाली पर चांदी के सिक्के खरीदने से पहले सावधान! यूं पहचानें असली और नकली सिक्का

ये भी पढ़ें
diwali fake silver coins

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Oct 2026 02:49 pm

Published on:

19 Oct 2026 02:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / नीमराणा पंचायत चुनाव: नामांकन शुरू, 23 अक्टूबर तक भर सकेंगे फॉर्म

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर पंचायत चुनाव: कांग्रेस का भाजपा पर हमला, जूली और जितेंद्र सिंह ने उठाए गांवों के मुद्दे

alwar panchayat election
अलवर

अलवर जिला प्रमुख की कुर्सी: सरकारें बदलीं, नहीं बदली नेताओं की वफादारी; सिर्फ 1 को छोड़कर

alwar zila pramukh politics
अलवर

Alwar: अलवर में कल होगा रावण दहन, 65 फीट का रावण और लेजर शो रहेंगे आकर्षण

alwar dussehra ravan dahan
अलवर

Alwar: अलवर टाइगर मैराथन 7 फरवरी को, 6 से 8 फरवरी तक होगा टाइगर फेस्टिवल

alwar tiger festival
अलवर

Alwar: महिला सुरक्षा को मजबूत बनाने पर CM का संवाद, आपातकालीन सेवाओं की दी जानकारी 

alwar women safety
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.