Alwar: अलवर टाइगर मैराथन 7 फरवरी को, 6 से 8 फरवरी तक होगा टाइगर फेस्टिवल

Alwar Tiger Marathon: अलवर टाइगर मैराथन का आयोजन 7 फरवरी 2027 को किया जाएगा। इसकी तैयारियों के तहत मैराथन की आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण किया गया। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा और अलवर महापौर सुमनलता अग्रवाल ने वेबसाइट लॉन्च की। वहीं, नगर परिषद भिवाड़ी की सभापति गुंजन खटाना ने मैराथन का वीडियो लॉन्च किया। इसके जरिए लोगों तक आयोजन की जानकारी पहुंचाने और अधिक से अधिक धावकों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।