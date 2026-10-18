Alwar: महिला सुरक्षा को मजबूत बनाने पर CM का संवाद, आपातकालीन सेवाओं की दी जानकारी 

महिला सुरक्षा को मजबूत बनाने और आमजन को अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए रविवार को अलवर जिला कलक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री के ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 100 नई कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के शुभारंभ के दौरान आयोजित हुआ। इसमें अलवर की महिला यूथ सीएलजी सदस्यों ने हिस्सा लिया।