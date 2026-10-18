नारायणपुर में 11 हजार केवी लाइन टूटने से दो भैंसों की मौत

रामबाई के पति महेश (35) का कुछ दिन पहले ही में निधन हो गया था। परिवार अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि बिजली लाइन टूटने से दोनों भैंसों की मौत हो गई। ऐसे में परिवार की परेशानी और बढ़ गई है। पशुपालन ग्रामीण परिवारों की आजीविका का अहम सहारा होता है। ऐसे में दो भैंसों का खोना रामबाई के परिवार के लिए बड़ा आर्थिक नुकसान है।