अलवर में फर्जी नंबर प्लेट का खेल: कटा 1000 का ट्रैफिक चालान, फोटो देख बाइक मालिक के उड़े होश

वाहन चालकों के लिए चालान का मैसेज आना आम बात है, लेकिन जब वाहन अपना हो ही नहीं तो परेशानी बढ़ जाती है। ऐसा ही एक मामला अलवर में सामने आया है। यहां हेलमेट नहीं पहनने पर एक हजार रुपए का चालान कटने का मैसेज मिलने के बाद बाइक मालिक ने ऑनलाइन जानकारी निकाली। चालान की तस्वीर देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि मोटरसाइकिल पर नंबर तो उसके वाहन का था, लेकिन बाइक और उसे चलाने वाला व्यक्ति कोई दूसरा था।