अलवर: जिस नट समाज में पढ़ाई को नहीं समझा जाता जरूरी, वहीं करीना ने ग्रेजुएशन कर बदली सोच,अब गांव की बेटियों को पढ़ा रही

करीना की पढ़ाई के सफर में उसकी मां ने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया। मां चाहती थीं कि बेटी पढ़-लिखकर आत्मनिर्भर बने और अपनी पहचान बनाए। करीना ने ग्रेजुएशन पूरा कर मां का सपना तो साकार कर दिया, लेकिन अफसोस कि उसकी इस सफलता को देखने के लिए मां अब दुनिया में नहीं हैं। करीना की मेहनत अब गांव में बदलाव के रूप में दिखाई देने लगी है। जिस पढ़ाई के लिए कभी उसे विरोध का सामना करना पड़ा, आज उसी सफलता को देखकर दूसरी बेटियां भी स्कूल जाने के लिए प्रेरित हो रही हैं। करीना अब गांव के बच्चों को पढ़ाने में भी जुटी है। उसका प्रयास है कि शिक्षा की कमी के कारण किसी बच्चे का भविष्य पीछे न रह जाए। उसकी कहानी बताती है कि मुश्किल हालात के बावजूद पढ़ाई जारी रखने का फैसला न केवल किसी एक व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है, बल्कि पूरे समाज की सोच को भी नई दिशा दे सकता है।