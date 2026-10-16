अलवर में बारिश से बदला मौसम, किसानों को फायदा; जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

अलवर में बारिश (फोटो - पत्रिका)
अलवर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। गुरुवार दोपहर से शुरू हुआ बारिश का दौर शुक्रवार को भी जारी रहा। खैरथल में आधी रात से बारिश हुई, जबकि हरसौली और राजगढ़ में भी बूंदाबांदी हुई। बारिश से मौसम में ठंडक आई और किसानों को फसलों के लिए फायदा होने की उम्मीद है।
अलवर जिले में शुक्रवार सुबह कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। गुरुवार दोपहर से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला शुक्रवार को भी बना रहा। अलग-अलग क्षेत्रों में कहीं रात से तो कहीं सुबह बूंदाबांदी हुई। इससे मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली।
खैरथल में रात 12 बजे से बारिश शुरू हो गई, जो सुबह तक मौसम को प्रभावित करती रही। वहीं, हरसौली कस्बे और आसपास के क्षेत्र में भी रात से बारिश का दौर जारी रहा। बारिश होने से किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। खेतों में खड़ी फसलों के लिए यह बारिश उपयोगी साबित हो सकती है, हालांकि इसका वास्तविक असर फसल और खेतों में नमी की स्थिति पर निर्भर करेगा।
राजगढ़ क्षेत्र में भी शुक्रवार सुबह हल्की बारिश दर्ज की गई। इसके बाद दोपहर में बारिश थमने से मौसम खुल गया। बादल छंटने और धूप निकलने के साथ दिन में गर्मी का असर फिर महसूस हो सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को अलवर जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। ऐसे में मौसम खराब होने पर लोगों को खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचना चाहिए।
बारिश के कारण सुबह और रात के समय तापमान में ठंडक महसूस हो सकती है। हालांकि, जिले के सभी क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता एक जैसी रहने की संभावना नहीं है। कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, तो कहीं मौसम सूखा रह सकता है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 17 अक्टूबर से अलवर में मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। बारिश का दौर थमने के बाद दिन के तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में लोगों को सुबह और रात में हल्की ठंडक, जबकि दोपहर में गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।
फिलहाल जिले में हुई बारिश से मौसम में बदलाव आया है। किसानों को बारिश से राहत और फायदा मिलने की उम्मीद है, वहीं आने वाले दिनों में मौसम साफ होने के साथ तापमान बढ़ने के आसार हैं।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग