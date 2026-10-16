Alwar: अलवर में हाथ गाड़ियों की भरमार, फिर भी सड़क पर कट्टों में कचरा घसीट रहे सफाईकर्मी

अलवर शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी जिन सफाईकर्मियों पर है, उनके पास कचरा उठाने के लिए हाथ गाड़ी तक नहीं है। मजबूरी में कर्मचारी कट्टों में कचरा भरकर उसे घसीटते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। दूसरी ओर नगर निगम के पुराने सूचना केंद्र में हाथ गाड़ियां बड़ी संख्या में रखी हैं, लेकिन जरूरतमंद कर्मचारियों तक ये संसाधन नहीं पहुंच रहे। यह तस्वीर नगर निगम की सफाई व्यवस्था और संसाधनों के प्रबंधन पर सवाल खड़े करती है।



दिवाली का सीजन है। शहर में सामान्य दिनों की तुलना में डेढ़ गुना तक ज्यादा कचरा निकल रहा है। ऐसे में सफाई कर्मियों पर काम का दबाव बढ़ गया है, लेकिन संसाधनों की कमी उनकी परेशानी और बढ़ा रही है। जिन हाथ गाड़ियों से कचरे का परिवहन आसानी से हो सकता है, वे गैराज में खड़ी जंग खा रही हैं और कर्मचारी कट्टों के सहारे कचरा ढोने को मजबूर हैं। सवाल यह है कि जब निगम के पास हाथ गाड़ियां उपलब्ध हैं, तो उन्हें सफाई कर्मियों को सौंपने में देरी क्यों हो रही है? इस देरी का खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है।