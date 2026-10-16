Alwar: भाजपा ने थानागाजी के 21 वार्डों में घोषित किए प्रत्याशी, जानें किसे मिला टिकट, 1.02 लाख से ज्यादा मतदाता

क्षेत्र में चार जिला परिषद सदस्य, 21 पंचायत समिति सदस्य और 37 सरपंच चुने जाने हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 28 अक्टूबर को होगा, जबकि परिणाम 20 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं, 37 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान 30 अक्टूबर को होगा। इन पदों की मतगणना भी उसी दिन की जाएगी।