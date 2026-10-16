Alwar: भाजपा ने थानागाजी के 21 वार्डों में घोषित किए प्रत्याशी, जानें किसे मिला टिकट, 1.02 लाख से ज्यादा मतदाता

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पंचायतीराज चुनाव (Panchayati Raj Election) को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने थानागाजी पंचायत समिति के सभी 21 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी श्रवण सिंह बगड़ी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की। सूची में महिलाओं के साथ विभिन्न सामाजिक वर्गों के उम्मीदवारों को भी जगह दी गई है।
प्रत्याशियों के नाम घोषित होने के बाद क्षेत्र में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। टिकट मिलने के बाद उम्मीदवार अपने-अपने वार्डों में मतदाताओं से संपर्क करने और चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। थानागाजी पंचायत समिति में प्रधान पद अनुसूचित जनजाति महिला (ST Woman) के लिए आरक्षित है।
भाजपा की ओर से जारी सूची के अनुसार वार्ड 1 से माया गुर्जर, वार्ड 2 से सरोज देवी, वार्ड 3 से राजसिंह शेखावत, वार्ड 4 से गिर्राज प्रसाद, वार्ड 5 से मीना देवी शर्मा और वार्ड 6 से मीना देवी को प्रत्याशी बनाया गया है।
इसी तरह वार्ड 7 से प्रियंका, वार्ड 8 से सुमित कुमार, वार्ड 9 से शान्ति, वार्ड 10 से राजन्ती देवी, वार्ड 11 से रेखा कंवर और वार्ड 12 से पन्नी देवी को टिकट दिया गया है।
वार्ड 13 से ममता, वार्ड 14 से प्रदीप सिंह, वार्ड 15 से अशोक वर्मा और वार्ड 16 से लीलाराम कुम्हार चुनाव लड़ेंगे। वार्ड 17 से कौशल्या देवी, वार्ड 18 से राजेश्वरी मीना, वार्ड 19 से मूली देवी, वार्ड 20 से बीना देवी और वार्ड 21 से राजन्ती देवी को प्रत्याशी बनाया गया है।
थानागाजी पंचायत समिति क्षेत्र में कुल 21 वार्ड और 37 ग्राम पंचायतें हैं। यहां ग्राम पंचायतों के कुल 331 वार्ड हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, क्षेत्र में कुल 1,02,401 मतदाता हैं। इनमें 54,059 पुरुष और 48,342 महिला मतदाता शामिल हैं।
क्षेत्र में चार जिला परिषद सदस्य, 21 पंचायत समिति सदस्य और 37 सरपंच चुने जाने हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 28 अक्टूबर को होगा, जबकि परिणाम 20 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं, 37 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान 30 अक्टूबर को होगा। इन पदों की मतगणना भी उसी दिन की जाएगी।
शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन होने के कारण चुनावी प्रक्रिया में तेजी बनी हुई है। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब क्षेत्र में जनसंपर्क और चुनाव प्रचार की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है।
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