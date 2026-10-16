दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार के ऊपर पलटा पत्थरों से भरा डंपर, हादसे में पास खड़े व्यक्ति की मौत 

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा (फोटो - पत्रिका)
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पत्थरों से भरा डंपर अनियंत्रित होकर कार के ऊपर पलट गया। हादसे में कार के पास खड़े महाराष्ट्र निवासी 35 वर्षीय मुनीम की पत्थरों के नीचे दबने से मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के नासिक जिले के पीपलगांव निवासी चेतन जैन प्याज का कारोबार करते हैं। उनके साथ गांव का ही दत्तु रमेश चौहान (35) मुनीम के रूप में काम करता था। दोनों कार से पंजाब जा रहे थे। करीब 3 बजे उन्होंने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रेस्ट एरिया के सामने सड़क किनारे कार रोकी।
चेतन जैन कार के अंदर बैठे थे, जबकि दत्तु रमेश चौहान कार के पास खड़े होकर खैनी मिला रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहा पत्थरों से भरा डंपर अचानक अनियंत्रित हो गया और कार के ऊपर पलट गया। डंपर में भरे पत्थर कार और उसके पास खड़े दत्तु रमेश चौहान के ऊपर गिर गए। इससे वह पत्थरों के नीचे दब गए।
हादसा इतना गंभीर था कि दत्तु रमेश चौहान की मौके पर ही मौत हो गई। डंपर पलटने से कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। कार में बैठे चेतन जैन को मामूली चोटें आईं। अचानक हुए हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने पर रैणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया।
पुलिस ने पत्थरों के नीचे दबे दत्तु रमेश चौहान के शव को बाहर निकलवाया। हादसे में शव क्षत-विक्षत हो गया था। इसके बाद शव को रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर हादसे से जुड़ी जानकारी जुटाई।
पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। हादसे की सूचना मिलने पर मृतक के परिवार में शोक छा गया। दत्तु रमेश चौहान अपने गांव के ही चेतन जैन के साथ काम करता था और उनके साथ कारोबार के सिलसिले में पंजाब जा रहा था।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ यह हादसा भारी वाहनों की आवाजाही के दौरान सावधानी की जरूरत को भी सामने लाता है। फिलहाल पुलिस हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि कार में बैठे कारोबारी को मामूली चोटें आईं।
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