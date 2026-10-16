अलवर पंचायत चुनाव: पहले चरण में 438 प्रत्याशी मैदान में, 162 ने वापस लिए नाम

अलवर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव को लेकर पहले चरण की चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर्तिका शुक्ला के अनुसार, पहले चरण में शामिल छह पंचायत समितियों में नाम वापसी की समय सीमा पूरी होने के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची भी जारी कर दी गई है। पहले चरण में कुल 162 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिए हैं। अब छह पंचायत समितियों के विभिन्न वार्डों में 438 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।