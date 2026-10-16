मूलधन जितना ब्याज चुकाया, फिर भी उधार लेकर बनाए 250 रावण; जानिए जयपुर के मांगीलाल-बग्गी देवी की दर्दभरी कहानी

रावण बनाने वाले कलाकारों की सबसे बड़ी परेशानी सुरक्षित जगह का अभाव है। पुतले खुले में रखने पड़ते हैं। बारिश से बचाने के लिए प्लास्टिक का सहारा लेते हैं, लेकिन नुकसान का डर बना रहता है। मौसम विभाग ने जयपुर में शुक्रवार को गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। मांगीलाल और बग्गी देवी की सरकार से गुहार है कि रावण बनाने और तैयार पुतलों को सुरक्षित रखने के लिए जगह और शेड की व्यवस्था की जाए, ताकि बारिश में महीनों की मेहनत बर्बाद न हो और पुश्तैनी कला से जुड़े परिवारों को राहत मिल सके।