सरिस्का में अधेड़ का क्षत-विक्षत शव मिला, जंगली जानवर के हमले की आशंका

अलवर में सरिस्का के गरवाजी मंदिर के पास शनिवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब श्रद्धालुओं को रास्ते में एक अधेड़ का क्षत-विक्षत शव दिखाई दिया। शव की हालत देखकर लोगों ने तुरंत अकबरपुर थाना पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान धवाला निवासी सूबेसिंह गुर्जर (54) पुत्र गुलाबचंद के रूप में हुई है। परिजनों ने आशंका जताई है कि मंदिर दर्शन के दौरान किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला किया होगा। हालांकि, मौत की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है।