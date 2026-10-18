Alwar: अलवर में करणी माता मंदिर जाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़, रास्ते में लगा जाम  

करणी माता मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर श्रद्धालुओं और वाहनों की संख्या बढ़ने से तिराहे पर आवाजाही मुश्किल हो गई। बाइक और अन्य वाहनों की कतारें लगने से सड़क पर भारी जाम से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात को देखते हुए पुलिस ने कुछ समय के लिए यातायात रोका, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित हो सके। मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को रास्ते में परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिसकर्मी वाहनों को नियंत्रित करने और जाम खुलवाने में जुटे रहे। नवरात्र के दौरान मंदिरों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है।