Alwar: अलवर में कल होगा रावण दहन, 65 फीट का रावण और लेजर शो रहेंगे आकर्षण

अलवर जिला पुरुषार्थी समिति की ओर से दशहरा मैदान में रावण दहन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके लिए मैदान में तैयारियां की जा रही हैं और समिति की ओर से कार्यालय भी बनाया गया है। इस बार रावण का पुतला 65 फीट, कुंभकर्ण का 60 फीट और मेघनाद का 55 फीट ऊंचा होगा। पुतलों को बनाने में बरेली से मंगवाए गए बांस और दिल्ली से लाए गए कागज का इस्तेमाल किया गया है।