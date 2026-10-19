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Alwar: अलवर में कल होगा रावण दहन, 65 फीट का रावण और लेजर शो रहेंगे आकर्षण

अलवर में दशहरा पर्व की तैयारियां पूरी हो गई हैं। जेल का चौराहा स्थित दशहरा मैदान में 20 अक्टूबर को रावण दहन समारोह आयोजित होगा। इस बार 65 फीट ऊंचे रावण, 60 फीट के कुंभकर्ण और 55 फीट के मेघनाद के पुतले जलाए जाएंगे। समारोह में लेजर शो, आतिशबाजी और आकर्षक झांकियां भी रहेंगी।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Oct 19, 2026

alwar dussehra ravan dahan

अलवर में कल होगा रावण दहन (फोटो - पत्रिका)

अलवर जिला पुरुषार्थी समिति की ओर से दशहरा मैदान में रावण दहन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके लिए मैदान में तैयारियां की जा रही हैं और समिति की ओर से कार्यालय भी बनाया गया है। इस बार रावण का पुतला 65 फीट, कुंभकर्ण का 60 फीट और मेघनाद का 55 फीट ऊंचा होगा। पुतलों को बनाने में बरेली से मंगवाए गए बांस और दिल्ली से लाए गए कागज का इस्तेमाल किया गया है।

रिमोट का बटन दबाते ही होगा रावण दहन

समारोह के दौरान रिमोट का बटन दबाकर पुतलों का दहन किया जाएगा। दर्शकों के लिए सेल्फी पॉइंट और लेजर शो भी तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा गाजियाबाद के कारीगरों की ओर से आतिशबाजी की जाएगी। आतिशबाजी का कार्यक्रम भगवान राम की शोभायात्रा के साथ शुरू होकर दशहरा मैदान तक चलेगा।

अयोध्या की रामरज से होगा पूजन

इस बार रावण दहन समारोह में अयोध्या से लाई गई रामरज का भी विशेष महत्व रहेगा। अलवर जिला पुरुषार्थी समिति की मातृशक्ति शनिवार को रामरज लेने के लिए अयोध्या रवाना हुई थी। महिलाएं देर रात रामरज लेकर अलवर पहुंचीं। इस पवित्र रज का पूजन किया जाएगा। इसके बाद दशहरा मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले स्थापित किए जाएंगे।

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समिति की ओर से समारोह को लेकर धार्मिक परंपराओं और आयोजन की व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। दशहरा मैदान में आने वाले लोगों के लिए यह आयोजन खास रहने वाला है।

अशोक वाटिका की झांकी रहेगी खास आकर्षण

भगवान राम की शोभायात्रा में इस बार अशोक वाटिका की झांकी विशेष आकर्षण रहेगी। इसके साथ 15 अन्य झांकियां भी निकाली जाएंगी। दशहरा के दिन दोपहर 12 बजे पुरुषार्थी धर्मशाला के सामने मधुसूदन वेद विद्यालय के विद्यार्थी विजय यज्ञ करेंगे। इसके बाद भगवान राम की शोभायात्रा झांकियों के साथ रवाना होगी। 

शोभायात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान पहुंचेगी। यात्रा के साथ दो ड्रोन भी चलेंगे। वहीं, गाजियाबाद के कारीगर आतिशबाजी का प्रदर्शन करेंगे। इससे शहर में दशहरा उत्सव का माहौल बनेगा। रावण दहन समारोह में धार्मिक आयोजन, आकर्षक झांकियां, आतिशबाजी और लेजर शो के जरिए लोगों को त्योहार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। 

पुरुषार्थी समिति के संरक्षक राकेश अरोड़ा ने बताया कि दशहरा महोत्सव में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वन राज्यमंत्री संजय शर्मा, रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह और अलवर नगर निगम की महापौर सुमनलता अग्रवाल विशिष्ट अतिथि होंगे। समिति की ओर से आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

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Updated on:

19 Oct 2026 12:23 pm

Published on:

19 Oct 2026 12:23 pm

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