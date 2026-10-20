Alwar: राजस्थान पत्रिका और विमल इलायची के डांडिया महारास में उमड़ा पूरा शहर

Alwar Dandiya Maharas: हाथों में डांडिया, चेहरे पर मुस्कान और संगीत की धुन पर थिरकते कदम... कहीं पारंपरिक गरबा की लय थी, तो कहीं डीजे के वेस्टर्न फ्यूजन ने माहौल में नया रंग भर दिया। हर तरफ उल्लास, उमंग और उत्साह का नजारा था। मौका था अलवर में राजस्थान पत्रिका और विमल इलायची की ओर से चिराग एंड कपिल इवेंट कंपनी के सहयोग से आयोजित 'डांडिया महारास' का। सोमवार को जय कृष्णा बैंक्वेट में आयोजित इस आयोजन में शहरवासियों ने जमकर धमाल मचाया। गणपति वंदना व माता की आरती के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में डांडिया और गरबा के गीतों पर हर उम्र के लोग झूमते नजर आए। पारंपरिक परिधानों में सजे युवाओं, महिलाओं और पुरुषों ने अपनी प्रस्तुतियों और उत्साह से आयोजन को यादगार बना दिया। डीजे-रीयो म्यूजिक की टीम ने अपनी प्रस्तुति से समां बांधा। एंकरिंग रिया ने की।