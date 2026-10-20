Rajasthan Crime: मासूम बच्चों की हत्या और मां का शव मिलने के मामले में आया नया मोड़, पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग

थाना अधिकारी विजय चंदेल ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण कर मौका नक्शा तैयार करने के दौरान एक खून लगा चाकू मिला। पुलिस अब मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है। बता दें कि रविवार को ग्राम दांतिया में मां ने ही अपने दो मासूम बच्चों मुकुल और नंदिता की हत्या कर दी थी। इसके बाद महिला का शव भी कमरे से बरामद हुआ था। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने सोमवार को घटनास्थल का मौका मुआयना कर परिजनों और आस-पड़ोस के लोगों के बयान भी दर्ज किए।