Rajasthan Accident: राजस्थान में दिल दहला देने वाला हादसा, ट्रक में घुसी बस, 2 लोगों की दर्दनाक मौत; एक्सप्रेस-वे पर मची चीख-पुकार

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर क्षतिग्रस्त बस और ट्रक। फोटो: पत्रिका
Alwar Road Accident: अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, बस में सवार 31 यात्री घायल हो गए। सूचना पर राजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे घायलों को निकाला और अस्पताल पहुंचाया।
हादसा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पिनान इंटरचेंज पुलिया पर हुआ। अहमदाबाद से दिल्ली जा रही बस सुबह करीब 6 बजे पुलिया पर खड़े एक ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा ट्रक में घुस गया। बताया जा रहा है कि बस अहमदाबाद से रविवार दोपहर 2.30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई थी।
हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। तेज धमाके की आवाज से आसपास के लोग भी सहम गए और मदद के लिए दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने खून से लथपथ घायल लोगों को बस से बाहर निकाला। इस दौरान सभी यात्री बुरी तरह डरे हुए थे। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया।
हादसे में बस सवार एक यात्री ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, रोशन पुत्र रामेश्वर की उपचार के दौरान मौत हो गई। 31 घायलों को पिनान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां से गंभीर घायलों को अलवर और जयपुर रेफर कर दिया।
घटनास्थल पर एंबुलेंस की संख्या कम पड़ गई, जिससे घायलों को अस्पताल पहुंचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे के बाद एक्सप्रेस-वे पर जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक में फंसी बस को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया।
