Rajasthan Accident: राजस्थान में दिल दहला देने वाला हादसा, ट्रक में घुसी बस, 2 लोगों की दर्दनाक मौत; एक्सप्रेस-वे पर मची चीख-पुकार

हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। तेज धमाके की आवाज से आसपास के लोग भी सहम गए और मदद के लिए दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने खून से लथपथ घायल लोगों को बस से बाहर निकाला। इस दौरान सभी यात्री बुरी तरह डरे हुए थे। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया।