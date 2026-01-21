RSS कार्यकर्ता और भतीजे की थाने में बेरहमी से पिटाई, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा तो SP ने लिया तगड़ा एक्शन

उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर कोतवाली प्रभारी के खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने कहा कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आम जनता का पुलिस से भरोसा उठ जाएगा। उधर, थाने में संघ कार्यकर्ता के साथ कथित मारपीट की खबर फैलते ही क्षेत्र में रोष व्याप्त हो गया।