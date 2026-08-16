Heavy Rain Alert: मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, हरियाणा-पंजाब में 17-18 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी

जलभराव से निकलती गाड़ियां। फोटो- आईएएनएस
अंबाला। हरियाणा और पंजाब में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 17 और 18 अगस्त को दोनों राज्यों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 18 अगस्त को बारिश का दायरा बढ़ने और दोनों राज्यों के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी के अनुसार 17 अगस्त को हरियाणा के पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।
पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर और एसएएस नगर (मोहाली) के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र, चंडीगढ़ के मुताबिक उत्तरी हरियाणा और आसपास के क्षेत्र में समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो बारिश की गतिविधियों के लिए अनुकूल है। समुद्र तल पर मानसून द्रोणिका फिरोजपुर, बरेली, लखनऊ और जमशेदपुर से गुजरते हुए उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल-उत्तरी ओडिशा तट पर बने कम दबाव के क्षेत्र के केंद्र से होकर आगे बढ़ रही है।
16 अगस्त को हरियाणा और पंजाब के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि दोनों राज्यों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। हरियाणा में चंडीगढ़, पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि प्रदेश के कई अन्य जिलों में कहीं-कहीं बारिश का अनुमान है। पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
बारिश की गतिविधियां 18 अगस्त को और तेज होने का अनुमान है। हरियाणा में पंचकूला और यमुनानगर में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज-चमक की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा चंडीगढ़, पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत समेत प्रदेश के बड़े हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विभाग ने पंजाब में 18 अगस्त को पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दोनों राज्यों में बारिश का दौर पहले ही शुरू हो चुका है।
पिछले 24 घंटों के दौरान हरियाणा में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद में 6 सेंटीमीटर और अंबाला, बाबैन-लाडवा में 5-5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। पटियाला जिले के राजपुरा में 5 सेंटीमीटर, अमृतसर में चार सेंटीमीटर, रानेवाली और धारीवाल में 3-3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। लुधियाना, पटियाला और अमृतसर में गरज-चमक दर्ज की गई, जबकि लुधियाना में हवा की रफ्तार 59 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची। आईएमडी के सात दिन के पूर्वानुमान में 19 से 22 अगस्त तक हरियाणा और पंजाब के लिए भारी बारिश की चेतावनी नहीं दी गई है। हालांकि दोनों राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है।
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