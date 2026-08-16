Heavy Rain Alert: मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, हरियाणा-पंजाब में 17-18 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी

पिछले 24 घंटों के दौरान हरियाणा में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद में 6 सेंटीमीटर और अंबाला, बाबैन-लाडवा में 5-5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। पटियाला जिले के राजपुरा में 5 सेंटीमीटर, अमृतसर में चार सेंटीमीटर, रानेवाली और धारीवाल में 3-3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। लुधियाना, पटियाला और अमृतसर में गरज-चमक दर्ज की गई, जबकि लुधियाना में हवा की रफ्तार 59 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची। आईएमडी के सात दिन के पूर्वानुमान में 19 से 22 अगस्त तक हरियाणा और पंजाब के लिए भारी बारिश की चेतावनी नहीं दी गई है। हालांकि दोनों राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है।