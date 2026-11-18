मृतक की पहचान वाहिद अंसारी पुत्र अबूबकर निवासी बहरियाबाद, गाजीपुर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, वह बिल्लू इंदौरिया गैंग का सक्रिय सदस्य था और पूर्वी यूपी में हथियार सप्लाई करने के साथ सुपारी लेकर हत्या करने के मामलों में भी शामिल रहा था। सीसीटीएनएस (CCTNS) पर रिकॉर्ड की जांच में उसके खिलाफ लूट, हत्या, डकैती, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत कुल 35 मुकदमे दर्ज मिले हैं। वह गोरखपुर के कैंट थाने से भी वांछित था। मुठभेड़ के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अब उसके आपराधिक नेटवर्क और फरार साथी की तलाश में जुटी है।