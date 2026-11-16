छठ पर घर में डीजे बजाने को लेकर पड़ोसियों से हुई कहासुनी, सुबह घर से दूर पड़ा मिला युवक का शव

क्राइम न्यूज (प्रतीकात्मक फोटो)
Ambedkar Nagar News: उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर में डीजे की तेज आवाज को लेकर हुआ विवाद एक युवक की मौत की वजह बन गया। छठ पर्व पर डीजे बजाकर लौटे युवक की देर रात पड़ोसियों से कहासुनी हो गई। आरोप है कि रविवार रात करीब दो बजे पड़ोसियों ने युवक पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद उसका शव घर से करीब 30 मीटर दूर फेंक दिया गया। रविवार सुबह ग्रामीणों ने शव देखा तो गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
मृतक की पहचान बनकटा बुजुर्ग गांव निवासी पिटू गौतम के रूप में हुई है। पिटू डीजे बजाने का काम करता था। बताया जा रहा है कि वह छठ पर्व के अवसर पर डीजे बजाने गया था। देर रात घर लौटने के बाद वह अपने घर में डीजे बजा रहा था। इसी दौरान तेज आवाज को लेकर पड़ोसी से उसकी कहासुनी हो गई।
बताया जा रहा है कि डीजे की आवाज को लेकर शुरू हुआ विवाद धीरे-धीरे बढ़ गया। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद पिटू घर के बाहर सोने चला गया। आरोप है कि रविवार देर रात करीब दो बजे पड़ोसियों ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने शव को घर से करीब 30 मीटर दूर फेंक दिया।
रविवार सुबह करीब छह बजे ग्रामीणों की नजर पिटू के शव पर पड़ी। घर के पास युवक का शव देखकर गांव में अफरा-तफरी मच गई। कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर राजेसुल्तानपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
थानाध्यक्ष अमित पांडेय ने बताया कि डीजे बजाने को लेकर रात में विवाद हुआ था। युवक की हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद से बनकटा बुजुर्ग गांव में तनाव और दहशत का माहौल है। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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