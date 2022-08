सरगुजा में 4.7 तीव्रता का आया भूकंप, सभी स्कूलों में कर दी गई छुट्टी, भूकंप आने का ये है कारण

Earthquake: सरगुजा संभाग में एक महीने के भीतर 3 बार आया भूकंप (Earthquake), इस बार के भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.7 मापी गई, 2 बार इसका केंद्र कोरिया जिला रहा जबकि आज आए भूकंप का केंद्र सूरजपुर जिले से 15 किमी दूर रहा, भैयाथान ब्लॉक के एक स्कूल की दीवारों पर आ गईं दरारें (Cracks on school wall)

अंबिकापुर. Earthquake: सरगुजा संभाग में एक बार फिर धरती डोली। इस भूकंप का केंद्र सूरजपुर जिला रहा। इससे संभाग के सूरजपुर, कोरिया व सरगुजा जिले में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। इस भूकंप से कहीं किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि सूरजपुर जिले के भैयाथान ब्लॉक स्थित एक स्कूल की दीवारों पर दरारें आ गईं। इसे देखते हुए सूरजपुर जिले के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों (Government and Private schools) में 12.30 बजे के बाद छुट्टी दे दी गई। इस बार आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.7 मापी गई। इसके पूर्व 11 जुलाई को 4.3 रिक्टर तथा 29 जुलाई को 4.6 रिक्टर का भूकंप (Earthquake) आया था। इन दोनों ही भूकंप का केंद्र कोरिया जिले के बैकुंठपुर व चरचा कॉलरी के आसपास रहा।

