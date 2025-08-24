Liver-Kedney test stop: मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लिवर-किडनी, हार्ट व शुगर की जांच ठप, 20 दिन से रीजेंट की है किल्लत

अंबिकापुर.मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में लिवर, किडनी, हृदय और शुगर की जांच (Liver-Kedney test stop) बंद है क्योंकि प्रयोगशाला में रीजेंट केमिकल नहीं है। इस वजह से मरीजों को निजी पैथोलॉजी लैब में महंगी जांच करवानी पड़ रही है। इससे खासकर गर्भवती महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, रीजेंट केमिकल की कमी के कारण जांच फिर से शुरू होने में अभी और समय लग सकता है।