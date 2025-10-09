Prisoner drunk senitizer: अंबिकापुर अस्पताल से फरार कैदी ने बिलासपुर में पी लिया सेनिटाइजर, हत्या के मामले में उम्रकैद की हुई है सजा

अंबिकापुर। सेंट्रल जेल अंबिकापुर में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा एक कैदी (Prisoner drunk senitizer) 6 अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल से फरार हो गया था। टॉयलेट जाने के बहाने उसने ड्यूटी पर तैनात आरक्षक को चकमा दिया था। एसपी ने आरक्षक को निलंबित कर दिया था। फरार होने के बाद कैदी अपने घर बिलासपुर पहुंचा। इसके बाद 7 अक्टूबर को उसने कलेक्टर के सामने पत्नी के साथ जाकर सरेंडर कर दिया था। जब अंबिकापुर पुलिस उसे लेने पहुंची तो उसने सेनिटाइजर पी लिया। उसे बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद पुलिस उसे अंबिकापुर लाएगी।