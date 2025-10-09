Brutally beaten: घर में घुसकर 6 बदमाशों ने युवक को डंडे व कड़े से बेदम पीटा, फट गया सिर, बचाने आई मां को भी मारा

अंबिकापुर। पुरानी रंजिश को लेकर 4 युवकों ने घर में घुसकर मां-बेटे की पिटाई (Brutally beaten) कर दी। मारपीट में युवक को सिर सहित शरीर के अन्य हिस्से में चोटें आई है, उसका उपचार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई है, लेकिन आरोपियों के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से इनके द्वारा पुन: धमकी देकर परिवार को दहशत में डालने का प्रयास किया जा रहा है।