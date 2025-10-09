Brutally beaten: घर में घुसकर 6 बदमाशों ने युवक को डंडे व कड़े से बेदम पीटा, फट गया सिर, बचाने आई मां को भी मारा

Injured young man and his mother (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। पुरानी रंजिश को लेकर 4 युवकों ने घर में घुसकर मां-बेटे की पिटाई (Brutally beaten) कर दी। मारपीट में युवक को सिर सहित शरीर के अन्य हिस्से में चोटें आई है, उसका उपचार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई है, लेकिन आरोपियों के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से इनके द्वारा पुन: धमकी देकर परिवार को दहशत में डालने का प्रयास किया जा रहा है।
शहर के चांदनी चौक कुम्हारपारा निवासी आकाश कुमार साव पिता संतोष साव 25 वर्ष इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। 6 अक्टूबर को सुबह करीब 9 बजे वह काम कर कलेक्टर बंगला की ओर से घर आ रहा था। रास्ते में गौतम और प्रकाश ने उसे रोकने का प्रयास (Brutally beaten) किया, लेकिन वह नहीं रुका और घर आ गया था।
इसके बाद अजय गुप्ता, गौतम, प्रकाश, अंकित, संजय और गोविंद उसके घर के पास पहुंचे और आकाश को घर से खींचकर बाहर निकालने के बाद हाथ-मुक्का, कड़ा, डंडा से मारपीट (Brutally beaten) करने लगे। पुत्र के साथ मारपीट होते देखकर उसकी मां मंजू देवी बाहर निकली और बीच-बचाव करने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई।
मारपीट (Brutally beaten) में आकाश को सिर में आई चोटों के कारण इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति होने से पीडि़त और उसके परिवार के सदस्य दहशत में हैं। आरोप है कि एक पुलिस अधिकारी का रिश्तेदार होने के कारण इनके द्वारा उन पर दबाव बनाने का प्रयास का प्रयास किया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग