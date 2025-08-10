10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अमेठी

पत्नी का खौफनाक कदम: धारदार हथियार से किया पति पर हमला, प्राइवेट पार्ट किया अलग, मचा हड़कंप

Wife cut off husband private part अमेठी में दूसरी पत्नी ने पति को बेहोश कर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया। जिसे एम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है।

अमेठी

Narendra Awasthi

Aug 10, 2025

घटना की जानकारी देते क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना (फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)

Wife cut off husband private part अमेठी में रविवार के सुबह अचानक शोर शराबा शुरू हो गया। जिसे सुनकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।‌ घरेलू लड़ाई के कारण पत्नी ने पति के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। शरीर पर कई जगह वार किया। प्राइवेट पार्ट भी पूरी तरह से काट दिया। मौके पर पहुंचे लोगों को देख महिला भाग गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। घायल को स्थानीय ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए एम्स रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र की है।

पहली पत्नी को तलाक देने का बना रही थी दबाव

उत्तर प्रदेश के अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मैगलगंज कचनाव गांव में आज सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई। जब अंसार अहमद के ऊपर दूसरी पत्नी नाज़नीन बानो ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया जाता है नाज़नीन बानो ने पहले नशीला पदार्थ खिलाकर अंसार अहमद को बेहोश कर दिया था। जिसके बाद उसके ऊपर हमला कर दिया। शरीर के कई भागों में धारदार हथियार के निशाना बने हैं। प्राइवेट पार्ट को काटकर अलग कर दिया।

ये भी पढ़ें

August month Public Holidays: 9, 10, 14, 15, 16, 17 अगस्त को रहेगा अवकाश, जानें वजह
कन्नौज
अगस्त महीने में सार्वजनिक अवकाश (फोटो सोर्स- पत्रिका)

नाजनीन मौके से भाग निकली

शोर-शराबा सुनकर मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। नाज़नीन बानो मौके से भाग गई। घायल को जगदीशपुर स्थित ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रायबरेली एम्स रेफर कर दिया गया। जहां अनुसार का इलाज चल रहा है।

दो शादी करने का परिणाम बुरा

परिजनों के अनुसार अंसार अहमद ने दो शादी की है। पहली शादी अयोध्या इटौंजा निवासी सबितुल से हुई थी। बच्चे ना होने के करण पहली पत्नी की सलाह पर अंसार अहमद में दूसरी शादी नाज़नीन बानो से की। जो जगदीश पुर थाना क्षेत्र के हारीमऊ की रहने वाली थी। ‌नाज़नीन बानो अंसार अहमद पर पहली पत्नी को तलाक देने का दबाव बना रही थी। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद बना रहता था।

पहली पत्नी की सलाह पर की दूसरी शादी

अंसार अहमद का कहना था कि पहली पत्नी की सलाह पर ही उसने दूसरी शादी की है। जिससे नाराज नाजनीन बानो ने अंसार अहमद को रात नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। जिसके बाद उसने धारदार हथियार से घटना को अंजाम दिया। जगदीशपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि नाज़नीन बानो को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिससे पूछताछ की जा रही है। मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

क्या कहते हैं क्षेत्राधिकार मुसाफिरखाना?

क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अंसार अहमद ने पहली शादी 2011 में और दूसरी शादी मई 2025 में की। दूसरी पत्नी इसी बात को लेकर नाराज थी और दोनों में विवाद होता रहता था। अंसार अहमद के सोने के बाद नाज़नीन ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें

IMD का दिन का तीसरा अलर्ट: शाम 6 बजे के लिए जारी की गई चेतावनी, 21 जिलों मौसम का तांडव
कानपुर
मौसम विभाग का रेड अलर्ट (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब )

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Aug 2025 01:17 pm

Published on:

10 Aug 2025 01:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amethi / पत्नी का खौफनाक कदम: धारदार हथियार से किया पति पर हमला, प्राइवेट पार्ट किया अलग, मचा हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.