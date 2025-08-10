पत्नी का खौफनाक कदम: धारदार हथियार से किया पति पर हमला, प्राइवेट पार्ट किया अलग, मचा हड़कंप

Wife cut off husband private part अमेठी में रविवार के सुबह अचानक शोर शराबा शुरू हो गया। जिसे सुनकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घरेलू लड़ाई के कारण पत्नी ने पति के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। शरीर पर कई जगह वार किया। प्राइवेट पार्ट भी पूरी तरह से काट दिया। मौके पर पहुंचे लोगों को देख महिला भाग गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। घायल को स्थानीय ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए एम्स रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मैगलगंज कचनाव गांव में आज सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई। जब अंसार अहमद के ऊपर दूसरी पत्नी नाज़नीन बानो ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया जाता है नाज़नीन बानो ने पहले नशीला पदार्थ खिलाकर अंसार अहमद को बेहोश कर दिया था। जिसके बाद उसके ऊपर हमला कर दिया। शरीर के कई भागों में धारदार हथियार के निशाना बने हैं। प्राइवेट पार्ट को काटकर अलग कर दिया।
शोर-शराबा सुनकर मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। नाज़नीन बानो मौके से भाग गई। घायल को जगदीशपुर स्थित ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रायबरेली एम्स रेफर कर दिया गया। जहां अनुसार का इलाज चल रहा है।
परिजनों के अनुसार अंसार अहमद ने दो शादी की है। पहली शादी अयोध्या इटौंजा निवासी सबितुल से हुई थी। बच्चे ना होने के करण पहली पत्नी की सलाह पर अंसार अहमद में दूसरी शादी नाज़नीन बानो से की। जो जगदीश पुर थाना क्षेत्र के हारीमऊ की रहने वाली थी। नाज़नीन बानो अंसार अहमद पर पहली पत्नी को तलाक देने का दबाव बना रही थी। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद बना रहता था।
अंसार अहमद का कहना था कि पहली पत्नी की सलाह पर ही उसने दूसरी शादी की है। जिससे नाराज नाजनीन बानो ने अंसार अहमद को रात नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। जिसके बाद उसने धारदार हथियार से घटना को अंजाम दिया। जगदीशपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि नाज़नीन बानो को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिससे पूछताछ की जा रही है। मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अंसार अहमद ने पहली शादी 2011 में और दूसरी शादी मई 2025 में की। दूसरी पत्नी इसी बात को लेकर नाराज थी और दोनों में विवाद होता रहता था। अंसार अहमद के सोने के बाद नाज़नीन ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई की जा रही है।