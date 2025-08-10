पत्नी का खौफनाक कदम: धारदार हथियार से किया पति पर हमला, प्राइवेट पार्ट किया अलग, मचा हड़कंप

Wife cut off husband private part अमेठी में रविवार के सुबह अचानक शोर शराबा शुरू हो गया। जिसे सुनकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।‌ घरेलू लड़ाई के कारण पत्नी ने पति के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। शरीर पर कई जगह वार किया। प्राइवेट पार्ट भी पूरी तरह से काट दिया। मौके पर पहुंचे लोगों को देख महिला भाग गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। घायल को स्थानीय ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए एम्स रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र की है।