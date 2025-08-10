बुंदेलखंड में बनेगा भारत का पहला ‘अलौकिक जैन तीर्थ’, 100 करोड़ होंगे खर्च, ये होंगे आकर्षण

मुनि सुधासागर महाराज ने कहा कि भूबोन भारत का अलौकिक तीर्थ क्षेत्र है, जैसे-जैसे वास्तु दोष घटते गए तो विकास होता गया और अब यह दिल के आकार का हो गया है। सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र सारे विश्व में अपना नाम पहुंचाएगा। मंदिर नंबर 13 में चार महीने व्यतीत किए हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष अनमोल होता है, जिसे कोई किसी भी रूप में लेना चाहता है, पंचमुखी रुद्राक्ष के साथ नक्शा पेश आया तो वहां का मंदिर भी पंचमुखी होना चाहिए। यह भारत का पहला मंदिर होगा, बुंदेलखंड में अभी तक पंचमुखी मंदिर कहीं नहीं है। पांचों मंदिर एक मंडप में खुलेंगे, ऐसी कल्पना बहुत दुर्लभ है।