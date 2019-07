करतारपुर कॉरिडोर पर बातचीत के लिए 14 जुलाई को होगी भारत-पाक के बीच दूसरी बैठक

इस्लामाबाद। करतारपुर कॉरिडोर ( kartarpur corridor ) को लेकर अगले दौर की वार्ता 14 जुलाई को होगी। इस संबंध में पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को भारत को अवगत करा दिया है।

पाकिस्तान ने कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर और संबंधित तकनीकी मुद्दों के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने तथा समझौते पर चर्चा करने के लिए दूसरी बैठक 14 जुलाई को वाघा में होगी।

Pakistan Ministry of Foreign Affairs: Pakistan, today, conveyed to India that the second meeting to discuss the draft agreement for finalizing the modalities of Kartarpur Corridor and related technical issues will be held on 14th July 2019 at Wagah. pic.twitter.com/WoK5ioCPeT