Baba Vanga 2026 Predictions : 2026 में क्या होगा? बाबा वेंगा की सबसे डरावनी भविष्यवाणियां, जो आपको चौंका देंगी

बाबा वेंगा का असली नाम वंगेलिया पांडेवा गुश्तेरोवा था, और इनका जन्म 1911 में नॉर्थ मैसेडोनिया के स्ट्रुमिका में हुआ था। जब ये सिर्फ बारह साल की थीं, तब इनकी आंखों की रोशनी चली गई। उनके चाहने वालों को यही लगा कि इसी के बाद उनकी ‘दिव्यदृष्टि’ जागी। 70 और 80 के दशक में तो उनके दरवाजे पर लाइन लगने लगी। कोई घरेलू समस्या लेकर आता, तो कोई इंटरनेशनल मसले पर राय मांगता। बाद के सालों में वंगा ने शांति से अपना जीवन बिताया और 1996 में 85 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गईं। लोगों का मानना है कि उन्होंने अपनी मौत के काफी बाद, 5079 तक की घटनाओं का अंदाजा लगा लिया था। अब जानते हैं, 2026 के लिए उनकी सबसे डरावनी भविष्यवाणियां क्या थीं।