Pukhraj Gemstone: पुखराज रत्न का असर कितने दिन में दिखता है? जानें फायदे, पहनने की सही विधि और जरूरी सावधानियां

Yellow Sapphire Benefits: पुखराज (Yellow Sapphire) को ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह का प्रमुख रत्न माना जाता है। मान्यता है कि इसे सही सलाह और कुंडली के अनुसार धारण करने पर करियर, शिक्षा, विवाह और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि इसका प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली और ग्रह स्थिति पर निर्भर माना जाता है। ऐसे में जानते है ज्योतिषी डॉ शरद शर्मा से पुखराज का असर कितने समय में दिख सकता है और इसे पहनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।