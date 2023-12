c अक्षर से शुरू हो रहा नाम तो सारे जीवन मिलेगा लक्ष्मीजी का आशीर्वाद, जानें कैसा होता है व्यक्तित्व और स्वभाव

C letter name personality ज्योतिष के अनुसार नाम का बड़ा महत्व होता है, हिंदू धर्म के ग्रंथों में कहा गया है यथा नामः तथा गुणः यानी जैसा नाम वैसा गुण। दरअसल भारत में राशि के अनुसार नाम रखने की परंपरा है। इस कारण व्यक्ति के गुण, स्वभाव, भाग्य संबंधित राशि और ग्रहों के प्रभाव की पहचान नाम से हो जाती है। इसलिए आज जानते हैं कैसे होते हैं c नाम वाले लोग यानी सी नाम वालों का स्वभाव, व्यक्तित्व, करियर आदि..

C नाम वाले लोगों की विशेषताएं

हिंदी में ये हैं C Alphabet वाले अक्षर

वैदिक ज्योतिष में नाम के पहले अक्षर से भी राशि का पता लगाया जाता है क्योंकि भारतीय परंपरा में किसी भी व्यक्ति का नाम जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार ही रखा जाता है। इससे नाम के पहले अक्षर से उसके राशि का पता चल जाता है। जिनके आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व, करियर, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन तथा व्यक्तिगत जीवन आदि के बारे में पता लगाया जा सकता है। अंग्रेजी के C अक्षर से हिंदी में सी, चा, चू,चे, चो आदि अक्षर शुरू होते हैं। आइये जानते हैं अंग्रेजी के C letter से शुरू होने वाले नाम के लोगों का स्वभाव, व्यक्तित्व कैसा होता है। ये अपने करियर में किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं, प्रेम संबंध के मामले में ये कैसे होते हैं।