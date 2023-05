तुर्की के बाद अब भारत में आने वाले हैं बड़े भूकंप! वैज्ञानिकों के बाद इन्होंने भी कर दिया बड़ा दावा

भोपालPublished: May 25, 2023 11:28:07 am Submitted by: Sanjana Kumar

After Scientist, Now astrologer Made Big Claim Regarding Earthquake In India: यह युति ठीक वैसे ही काम करेगी जैसे आग में घी करता है। यह स्थिति देश-दुनिया के लिए बेहद अशुभ रहने वाली है। करीब 28 दिन तक बनी रहने वाली यह युति खास तौर पर भारत को प्रभावित करेगी। पत्रिका.कॉम के इस लेख में भोपाल के ज्योतिष आचार्य पं. अरविंद तिवारी, प्रयागराज के ज्योतिषाचार्य पं. प्रदीप पांडेय, तथा उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पं. चंदन श्याम नारायण व्यास से जानें मंगल और शुक्र का साथ देश-दुनिया को कैसे करेगा प्रभावित...